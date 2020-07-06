• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады июня составила 4,8% годовых против 4,99% за вторую декаду прошедшего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора. По итогам предыдущей декады показатель впервые опустился ниже уровня 5%.

• Доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки с начала года сократилась с 45% до 23%. Об этом рассказали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили в некоторых банках. Рефинансировать ипотечные кредиты, взятые несколько лет назад, стало выгодно, поэтому спрос на услугу вырос. По оценкам «ДОМ.РФ» и Frank RG, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных займов за первые пять месяцев 2020 года составила 15,5%. В 2019-м средний показатель был равен 7%, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

• Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом рассказали в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета. Выбор именно водительского удостоверения обусловлен его широким распространением у граждан РФ и возможностью проверки, пояснили в Банке России.

• Доля россиян, живущих за чертой бедности, уменьшилась в 2019 году по сравнению с 2018-м, при этом в 11 регионах страны этот показатель превысил 20%. В среднем по России он был выше 12%, в Ямало-Ненецком округе оказался минимальным, а в Туве — максимальным, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости рейтинговым агентством «РИА Рейтинг». В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) находилось 12,3% россиян, или почти 18 млн человек, что меньше результата 2018-го (12,9%).

