Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, пишут «Известия» . Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом рассказали в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета. Выбор именно водительского удостоверения обусловлен его широким распространением у граждан РФ и возможностью проверки, пояснили в Банке России.

В водительских правах содержатся идентификационные данные, необходимые для установления сведений о клиентах, подчеркнул директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Он пояснил, что с помощью прав предлагается проводить упрощенную идентификацию, которая разрешена для перевода денежных средств без открытия банковского счета; осуществления и получения почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тыс. рублей; операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей либо эквивалентную этой сумме в другой валюте.

В практике банков водительское удостоверение уже используется при кредитовании для дополнительного подтверждения личности, в перспективе права можно использовать для упрощенной идентификации при оформлении предоплаченных карт в отделении, отметили в Газпромбанке. Права на вождение транспорта ранее уже использовались как документ, удостоверяющий личность при упрощенной идентификации, — только если при этом у операции не было признаков отмывания денег или финансирования терроризма, напомнили в банке «Зенит».

Приложение для электронного паспорта намерены разработать к 31 августа Активировать приложение и начать его использовать в рамках эксперимента можно будет с 1 декабря.

По словам экспертов, для идентификации граждан по водительским правам банкам придется дорабатывать системы и программное обеспечение, что сопряжено с финансовыми затратами. Возможно, потребуется создавать базу с водительскими удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки подлинности.