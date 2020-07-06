Доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась в 2019 году по сравнению с 2018-м, при этом в 11 регионах страны этот показатель превысил 20%. В среднем по России он был выше 12%, в Ямало-Ненецком округе оказался минимальным, а в Туве — максимальным, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) находились 12,3% россиян, или почти 18 млн человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Наилучшие показатели по доле бедных в современной истории России были зафиксированы в 2012 году (10,8%, или 15,5 млн человек), а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.

При этом цифры почти всегда демонстрируют значительную дифференциацию по регионам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы в рейтинге по доходам населения , выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а остальные 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2019 году.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65. У 65 регионов значения получились меньше среднероссийского уровня, а у 20 — выше.

Наибольшие среднестатистические доходы относительно стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион — единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ: здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,92.

Москва (2,4), расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Четвертую и пятую позиции, тоже с ощутимым отставанием от первой тройки, занимают Чукотка (2,27) и Магаданская область (2,26).

Помимо этих регионов в первую десятку входят Сахалин (соотношение на уровне 2,22), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург (2,05) и Татарстан (1,97). Для сравнения: у 20-го региона в рейтинге (Курская область) соотношение медианных доходов и фиксированного набора находится на уровне 1,65, а у 50-го (Вологодская область) — 1,45.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне. У Тувы, которая занимает последнее, 85-е, место в рейтинге, он составляет лишь 0,97. Еще у четырех регионов (Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия) показатель находится в диапазоне 1—1,1, а в целом у 15 регионов (к ним, помимо вышеуказанных, относятся также Курганская область, Марий Эл, Еврейская автономная область, Мордовия, Республика Крым, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Чувашия, Хакасия, Ставропольский край) составляет меньше 1,3.

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Согласно результатам исследования, в 17 субъектах Федерации доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее 10%. В основном это регионы с высокими доходами.

Отдельно эксперты отмечают ряд субъектов Федерации, где уровень бедности очень низкий, несмотря на не очень высокие средние доходы, — в этих регионах, скорее всего, достаточно развитая социальная политика, выравнивающая материальное состояние жителей.

В частности, Татарстан по доходам занимает десятое место, а по доле бедных показывает четвертый результат. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ленинградской областях и еще ряде регионов. Можно сказать, что в этих регионах распределение доходов относительно равномерное, что благоприятно сказывается на показателе бедности.

Есть и обратные примеры, когда в регионе высокие медианные доходы, но все ровно достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по соотношению медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране — 17,9%.

Похожая ситуация в Коми: 22-е место по доходам, а доля бедных — 15,5%. В Камчатском крае отношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,63 (21-е место в России), а доля бедных — 15%.

В двух регионах доля бедных превышает 30%, а уровень бедности в 15% и выше демонстрируют 29 регионов. Наивысший уровень бедности отмечается в Туве (34,6%).

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При этом 1,9% населения России в целом имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью.

В девяти регионах менее 1% людей имеют доходы менее половины прожиточного минимума. У половины регионов уровень крайней бедности не превышает 1,6%.

Наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается также в Туве: порядка 6,6%. В Ингушетии за чертой крайней бедности находится 4,8% населения, в Республике Алтай — 4,2%. В девяти других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 3,5%, а еще в пяти субъектах Федерации — от 2,5% до 3%.



Эксперты РИА Новости ожидают, что уровень доходов россиян может снова показать рост в 2021 году, но довести показатель бедности до уровня ниже 2012 года, скорее всего, в краткосрочной перспективе не удастся.