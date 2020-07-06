Доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки с начала года сократилась с 45% до 23%, пишут «Известия» . Об этом рассказали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили в некоторых банках. Рефинансировать ипотечные кредиты, взятые несколько лет назад, стало выгодно, поэтому спрос на услугу вырос. По оценкам «ДОМ.РФ» и Frank RG, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных займов за первые пять месяцев 2020 года составила 15,5%. В 2019-м средний показатель был равен 7%, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По словам представителя одного из крупнейших российских банков, доля одобренных кредитов по рефинансированию ипотеки могла быть и больше, но банки во время кризиса стали проводить политику управления рисками. Как сообщил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, с начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45% до 23% и выросла доля тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, — с 15% до 35%.

В кредитных организациях подтвердили тенденцию и пояснили, что это произошло из-за сохранения консервативной кредитной политики. Поток заявок на рефинансирование действительно вырос, но, когда ставки заметно снижаются, банкам требуются дополнительные усилия для проверки платежеспособности клиентов. Поэтому может падать процент одобрения, подчеркнул представитель одного из банков.

В Банке России сказали, что ипотечники, чьи доходы снизились из-за последствий пандемии, могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. В конце июня банки получили 67,2 тыс. обращений о предоставлении каникул в рамках закона № 106-ФЗ, одобрено 50,9 тыс. заявок.

По словам экспертов, ставки рефинансирования в целом остаются на сравнительно высоком уровне, средний показатель составляет около 8,8% годовых, что не намного ниже ставок по кредитам, которые выдавались в 2019 году (около 10%), и примерно соответствует уровню 2018-го (9,5%). На показатель одобряемости, безусловно, повлияла политика банков, которая приводит к сокращению потенциального круга заемщиков, добавили эксперты. Во время кризиса больше отказов стали получать индивидуальные предприниматели и заемщики, которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики. Также банки стали внимательнее оценивать показатели долговой нагрузки — отношение среднемесячных платежей по имеющимся кредитам к среднемесячному доходу, пояснили эксперты.