• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады июля составила 4,63% годовых против 4,8% за третью декаду июня. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.



• Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!», рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Он уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром».

• Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации РФ. Она также сообщила, что банки с начала пандемии реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, и добавила, что регулятор поддерживает предложение о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в России в 2020 году может опуститься ниже 8% годовых.



• Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с «удаленкой», например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок к Трудовому кодексу РФ о дистанционном режиме работы. Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. В своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Также проект дополнят перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

