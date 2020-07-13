Средняя ставка по ипотеке в России в 2020 году может опуститься ниже 8% годовых, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

«При выдерживании даже тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году показатель, который был в 2018 году заложен по снижению ипотеки ниже 8%, уже перевыполним, несмотря на все сложности», — сказал он.

Хуснуллин также добавил, что по итогам первой половины 2020 года прошлогодний показатель по объему ипотечного кредитования в России уже перевыполнен на 5% в физическом выражении и на 14% — в денежном.