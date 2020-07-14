Российские авиакомпании озабочены судьбой неизрасходованных средств из выданной им госсубсидии в 23 млрд рублей, срок предоставления которой истекает в конце июля, пишет «Коммерсант» . S7 предлагает увеличить ставку за каждого потерянного пассажира с 365 рублей до 1,33—1,35 тыс. рублей, заявил замгендиректора S7 Group Дмитрий Куделькин в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП. В Минтрансе и Росавиации сообщили, что предложение будет проработано.

Правительство выделило 23,4 млрд рублей на помощь авиакомпаниям на фоне пандемии. Субсидию предполагалось выделять равномерно по 3,89 млрд рублей в месяц, что равносильно компенсации за снижение месячного трафика на 10,67 млн человек. Но авиакомпании физически не смогут выбрать все предназначенные им деньги до конца июля. Если средства субсидии не будут израсходованы, излишки либо вернутся в резервный фонд правительства, либо действие программы может быть продлено — к этому варианту склоняются в правительстве.

S7 апеллирует к тому, что размер компенсации на одного пассажира уже недостаточен. Он рассчитывается исходя из выручки на одного неперевезенного пассажира в сравнении с прошлым годом, но такой подход не учитывает снижение среднего тарифа в текущем году, пояснили в компании. Хотя пассажиропоток постепенно растет, авиакомпании вынуждены снижать тариф из-за острой конкурентной ситуации. Сниженный тариф не позволяет покрывать возникающие издержки, перевозчики продолжают летать в убыток, говорят там. В компании считают необходимым увеличить как размер компенсации, так и срок действия программы субсидий, продлив его хотя бы до сентября.

Правительство утвердило постановление о ваучерах на авиабилеты Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса.

По словам экспертов, ситуация в авиаотрасли продолжает оставаться сложной, так что любая помощь правительства лучше, чем ее отсутствие. Потребность авиакомпаний только в прямых субсидиях для поддержания деятельности оценивается в гораздо большую сумму — около 350 млрд рублей.