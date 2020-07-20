Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в первом полугодии 2020 года снизилось на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 364 тыс. единиц. Количество проданных в кредит автомобилей оказалось наименьшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с 2017 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».

Количество купленных в кредит автомобилей в июне 2020-го составило 80,6 тыс. единиц, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого кратковременного роста стал отложенный спрос на автомобили, не реализованный в период жестких карантинных мероприятий в апреле и мае 2020 года.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (26,6 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (20,7 тыс.), Московской области (20 тыс.), а также республиках Татарстан (18,1 тыс.) и Башкортостан (16,5 тыс.).

Самое большое падение выдачи автокредитов было зафиксировано в Красноярском крае (-27,4%), Москве (-25,7%), Московской области (-25%), а также в Санкт-Петербурге (-23,2%) и Тульской области (-22,3%).