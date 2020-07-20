Газпромбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных программ, субсидируемых государством, следует из релиза финучреждения.

Приобрести недвижимость на первичном рынке по «Льготной ипотеке» с господдержкой можно по ставке от 6,1% годовых — на 0,4 п. п. ниже, чем ранее. Ставка распространяется на весь срок кредита. В качестве первоначального взноса, который составляет не менее 20%, клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.

Процентная ставка по «Семейной ипотеке» опустилась на 0,5 п. п. до 5% годовых. Программа распространяется на кредиты для семей с двумя и более детьми, один из которых родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В случае отсутствия личного страхования заемщика действует надбавка 0,5 п. п. по «Семейной ипотеке» и 1 п. п. по «Льготной ипотеке».