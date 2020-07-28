Федеральная антимонопольная служба обнаружила в действиях Райффайзенбанка признаки нарушения антимонопольного законодательства: банк не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кешбэка по кредитным и дебетовым картам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Райффайзенбанк на своем официальном сайте предлагал карты с кешбэком в размере 1,5%. В рекламных материалах он также обещал ежемесячно возвращать стоимость покупок в указанном размере без каких-либо ограничений. В правилах программ лояльности по каждой из карт указаны полные условия начисления кешбэка, в том числе и ограничения для его получения.

«Ряд операций, по которым не предусмотрено получение кешбэка, представлен в виде таблицы с указанием МСС-кодов. Однако система применения таких кодов достаточно специфична, и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы», — отмечает ФАС. Также в правилах банка не указано, каким образом клиенты могут узнать МСС-код до совершения операций.

В связи с этим ФАС выдала кредитной организации предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Банк будет обязан его исполнить в течение 30 дней с момента получения.