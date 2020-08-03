Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Домашний».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Сроки размещения — 181 и 367 дней. Процентные ставки составляют 4,35% и 4,5% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Дополнительные взносы можно вносить в течение 15 дней с даты заключения договора. Минимальная сумма допвзноса не ограничивается. Расходные операции не допускаются.



При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация договора предусмотрена на условиях депозита «Доходный+».