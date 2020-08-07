ОТП Банк с 7 августа ввел вклад «Растущий процент». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей.

Срок депозита составляет 186 дней и разделен на шесть периодов начисления процентов: с первого по 31-й день — 3%, с 32-го по 62-й день — 3%, с 63-го по 93-й день — 4%, с 94-го по 124-й день — 4%, со 125-го по 155-й день — 4%, со 156-го по 186-й день — 6,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,08%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

Оформить депозит можно как в отделении банка, так и онлайн. При оформлении онлайн процентная ставка за последний период начисления составляет 7%. Таким образом, средняя годовая процентная ставка при открытии онлайн составит 4,17%.