Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) взяли займов на 699,5 млрд рублей, то есть на 26% больше, чем годом ранее, пишут «Известия» . Это следует из данных Объединенного кредитного бюро, СПАРК и Frank Research Group. Микрофирмы заняли у банков вдвое больше, чем годом ранее: объем выдач составил 272 млрд рублей против 140 млрд рублей в апреле — июне 2019-го. Малый бизнес тоже увеличил задолженность — на четверть (с 223 млрд до 282 млрд рублей), у средних фирм интерес к заемным деньгам, наоборот, снизился. По данным исследования, выдачи компаниям этого сегмента упали на 5,7% квартал к кварталу, составив 145 млрд рублей.

Кредитный портфель субъектов МСП в абсолютных значениях увеличился на 132 млрд рублей (с 4,49 трлн рублей до 4,62 трлн рублей). Год к году сильнее всего портфель вырос у микробизнеса (на 17,3% относительно II квартала 2019-го), МСП немного отстали, продемонстрировав рост на 10,1% и 10,9% соответственно. Доля кредитующихся компаний тоже увеличилась, причем во всех трех категориях. В сегменте микробизнеса она поднялась с 4,5% до 5,6%, малого бизнеса — с 11,8% до 13,3%, а процент компаний среднего бизнеса с активными займами составил 29,8%.

ЦБ принял ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса Регулятор констатирует, что МСБ стал тем сектором экономики, который в наибольшей степени пострадал в результате пандемии и действия ограничительных мер.

Как отмечается в исследовании, это означает, что существенная часть кредитов была выдана новым заемщикам, которые ранее не обращались в банки. Также выдачи осуществлялись в рамках программ поддержки малого бизнеса. В пользу популярности льготных программ говорит и тот факт, что средние процентные ставки кредитования резко упали. У микро- и малых компаний они сократились в два-три раза по сравнению с I кварталом, составив в среднем 4—5% годовых. У средних они снизились менее значительно (примерно на треть), до 7%. Вероятно, эти фирмы меньше пользовались антикризисными программами кредитования, прокомментировали динамику авторы исследования.

Также представителям малого бизнеса удалось избежать роста просрочек, микрокомпании продемонстрировали лучший результат по этому показателю с 2014 года: всего 9,6% фирм с активными займами допустили задержку платежей на 30+ дней за последние шесть месяцев. У малых предприятий параметры в два раза лучше: среди них непунктуальных должников только 4,2%. Доля просрочек в средних фирмах выросла с 3,1% до 3,4%, однако в целом они продолжают показывать более высокое качество обслуживания долга.

В Корпорации МСП отметили стабильную динамику спроса на финансовую поддержку Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения пандемии.

По словам экспертов, большая дисциплинированность и лучшее качество портфеля у микро- и малых компаний объясняется тем, что им в целом сложно получить кредит: банки выдают средства только самым устойчивым фирмам. Росту объема выдач способствовали льготные программы: они привлекли тех предпринимателей, которые по рыночным ставкам брать заем бы не стали. Если экономика России продолжит восстанавливаться в III—IV кварталах 2020 года, то существенного роста просрочек и реструктуризаций по кредитам МСП не будет, отметили эксперты. Если в ближайшие месяцы наступит вторая волна пандемии, ухудшения качества кредитного портфеля малого и среднего бизнеса банкам не избежать.