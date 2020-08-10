Центробанк утвердил меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в понедельник в ЦБ в рамках объявления о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

Регулятор констатирует, что малый и средний бизнес стал тем сектором экономики, который в наибольшей степени пострадал в результате пандемии и действия ограничительных мер. В связи с этим в целях поддержки способности малых и средних предприятий обслуживать кредиты Банк России рекомендует:

кредитным организациям и микрофинансовым институтам — до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в период до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам;

кредитным организациям — до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной на рубли в случае обращения заемщика из числа субъектов МСП;

кредиторам и бюро кредитных историй — не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале 2020 года.

Одновременно Банк России продлевает регуляторные послабления по резервам. Резервы по кредитам (займам), которые были или будут реструктурированы до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), а также по которым микрофинансовыми институтами реализовано право не учитывать продолжительность просроченных платежей, должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.



Также Центробанк принял меры по поддержке граждан, потребительского кредитования, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ .