Банк России утвердил меры по поддержке потребительского кредитования. Об этом сообщили в понедельник в ЦБ в рамках объявления о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

В частности, речь идет о снижении надбавок по новым необеспеченным потребительским кредитам.

«С начала пандемии в сегменте необеспеченного потребительского кредитования наблюдалось сжатие кредитного портфеля, — констатируют в ЦБ. — Темпы роста ссудной задолженности составили минус 1,7% в апреле, минус 0,2% в мае, 0,4% в июне. По предварительным данным опроса крупнейших банков (на 27 банков, представивших информацию, приходится около 75% активов банковского сектора), за июль задолженность снизилась на 0,3%. Замедление кредитования происходит как на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения (количество поданных заявок на получение кредита снизилось в II квартале по сравнению с I кварталом на 20—25%), так и из-за ужесточения требований банков к заемщикам».

Также регулятор отмечает, что во II—III кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в условиях действия ограничительных мер. Даже в случае восстановления доходов данный факт приведет к росту значения показателя долговой нагрузки (ПДН) новых заемщиков (для целей расчета ПДН среднемесячный доход заемщика, как правило, рассчитывается за 12 месяцев), соответственно, больше кредитов будет подпадать под более высокий уровень макропруденциальных надбавок. При этом по мере обновления кредитного портфеля растет доля кредитов, подпадающих под действие надбавок, повышенных с 1 октября 2019 года (средний уровень надбавок повысился за первую половину 2020 года с 65 до 71 процентного пункта). Это увеличивает требования к капиталу банков и способствует замедлению кредитования, заключают в ЦБ.

В целях поддержания розничного кредитования в данных условиях Банк России снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года.

Значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, выданным с 1 сентября 2020 года

Надбавка, п. п. ПДН, % (0–30) (30–40) (40–50) (50–60) (60–70) (70–80) (80+) Без ПДН Полная стоимость кредита, % (0–10) 0 0 0 10 30 50 80 10 (10–15) 0 0 0 20 40 60 90 20 (15–20) 20 20 20 60 90 100 130 60 (20–25) 50 50 50 100 130 140 170 100 (25–30) 90 90 90 140 160 180 200 140 (30–35) 200 200 200 210 220 230 250 210 (35+) 500 500 500 500 500 500 500 500

Справочно Центробанк приводит также значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года по 31 августа 2020 года.

Надбавка, п. п. ПДН, % (0–30) (30–40) (40–50) (50–60) (60–70) (70–80) (80+) Без ПДН Полная стоимость кредита, % (0–10) 30 30 30 60 70 90 110 60 (10–15) 50 50 50 70 80 100 120 70 (15–20) 70 70 70 110 130 140 160 110 (20–25) 100 100 100 150 170 180 200 150 (25–30) 130 130 130 180 190 200 220 180 (30–35) 200 200 200 210 220 230 250 210 (35+) 500 500 500 500 500 500 500 500

Снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем ПДН, поэтому новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост закредитованности, подчеркивают в ЦБ. «При этом в результате снижения уровня надбавок не будет происходить увеличения требований к капиталу по кредитному портфелю по мере предоставления банками новых кредитов. Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан», — отмечает регулятор.

Еще одна мера касается снижения буфера по ранее выданным необеспеченным потребительским кредитам.

В сообщении ЦБ указано, что за первую половину 2020 года объем сформированных банками резервов на возможные потери по розничным ссудам оказался на 102 млрд рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Для компенсации уже реализовавшихся проциклических потерь кредитных организаций, связанных с ухудшением качества портфеля необеспеченных потребительских кредитов, а также потенциальных потерь по реструктурированным кредитам физических лиц Банк России в соответствии с контрциклическим подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным в период по 31 августа 2019 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях.

Отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд рублей. Это окажет поддержку нормативам банков в условиях роста расходов по формированию резервов и увеличит их кредитный потенциал. При этом у банков по-прежнему останется макропруденциальный буфер по необеспеченным потребительским кредитам величиной до 440 млрд рублей, накопленный за последний год действия надбавок. «В дальнейшем Банк России продолжит проводить контрциклическую политику в случае роста потерь банков по предоставленным кредитам», — подчеркивается в релизе.



Также Центробанк принял другие меры по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ .