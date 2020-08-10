Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

В ЦБ напоминают, что большая часть мер в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. В настоящее время ситуация в российском финансовом секторе существенно улучшилась относительно начала пандемии, при этом спад экономики, сокращение доходов компаний и граждан приводят к росту кредитных рисков. «Выход из послаблений не должен быть резким, чтобы банки и другие финансовые организации смогли адаптироваться и не были вынуждены сокращать кредитование экономики. Однако постепенное сворачивание мер необходимо, поскольку только корректная оценка рисков может обеспечить долгосрочную устойчивость финансового сектора», — подчеркивают в Центробанке.

Часть решений, принятых регулятором, связана с мерами поддержки граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и/или заболевших COVID-19.

В целях предоставления гражданам возможности восстановить свое финансовое положение Банк России рекомендует:

кредитным организациям и микрофинансовым институтам — до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным займам;

кредитным организациям — до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика;

кредитным организациям и микрофинансовым институтам — до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание;

жилищным накопительным кооперативам (ЖНК) — принять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года процедуры принудительного выселения членов ЖНК (бывших членов ЖНК и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по уплате взносов в ЖНК;

кредитным организациям и микрофинансовым институтам — в случае нарушения после 1 марта 2020 года заемщиком-физлицом обязательств по договору в связи с существенным снижением дохода (совокупного дохода созаемщиков) и/или подтверждением COVID-19 у заемщика или совместно проживающих с ним членов его семьи до 31 декабря 2020 года не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям;

страховым организациям — удовлетворять заявления страхователя о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя до 31 декабря 2020 года;

кредиторам и бюро кредитных историй — не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале 2020 года.

Одновременно Банк России дает возможность кредиторам использовать следующие регуляторные послабления:

резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021-го;

кредитным организациям до 31 декабря 2020 года предоставлена возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным и не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН);

кредитным организациям до 31 декабря 2020 года предоставлено право не применять макропруденциальные надбавки в отношении кредитов (займов), выданных заемщикам, которые подтвердили факт заболевания COVID-19;

микрофинансовым организациям предоставлена возможность не признавать займы реструктурированными и не применять в отношении займов корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых значение ПДН составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до 31 декабря 2020 года. К 1 июля 2021 года такие коэффициенты по займам с ПДН более 50% должны применяться в полном объеме.

Также Центробанк принял меры по поддержке потребительского кредитования, малого и среднего бизнеса, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ .