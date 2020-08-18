Количество выданных кредитных карт приближается к докризисным уровням: в прошлом месяце было выдано 600 тыс. штук, пишут «Известия» . Также темпы выпуска карт ежемесячно ускоряются: в мае, июне и июле банки выдали клиентам на 22%, 25% и 27% больше карт соответственно, подсчитали в БКИ «ОКБ». В марте банки выпустили 850 тыс. карточек с общей максимальной суммой займа в 60 млрд рублей. В апреле показатели резко просели: было выдано 310 тыс. кредиток лимитом в 21 млрд рублей. В мае, июне и июле было выдано 380 тыс. (+22% к предыдущему месяцу), 470 тыс. (+25%) и 600 тыс. (+27%) карт соответственно, следует из данных ОКБ. Лимиты за тот же период составили 25 млрд рублей (+17%), 32,2 млрд (+30%) и 41 млрд (+27%).

Рост выпуска отчасти объясняется снижением стоимости заимствований. Так, средняя ставка по кредиткам в июле составила 25,1%, что на 3,3 п. п. ниже, чем в апреле, и на 2% — чем в среднем за несколько месяцев до карантина. По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, если ставка по розничным кредитам снизилась до исторических минимумов, то стоимость долга по карточкам пока в целом не выбивается из динамики последних лет.

По мнению экспертов, такие темпы выдачи кредитных карт чреваты риском резкого роста закредитованности населения, что особенно опасно на фоне падения доходов. Граждане начали массово оформлять кредитки из-за реализации отложенного спроса, в том числе на непродовольственные товары и туристические услуги: этому поспособствовало открытие международных авиарейсов, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, сегмент продолжит расти и во втором полугодии, главным образом благодаря стимулирующим мерам ЦБ.

Как отметил президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев, по кредитным картам — традиционно самая низкая платежная дисциплина. На данный момент доля просроченной задолженности варьируется в пределах 15,5–16,5%. В сегменте потребительского кредитования этот показатель не превышает 12%. Карточки — фактически единственный доходный продукт на данный момент, полагает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Ажиотаж по кредиткам в перспективе года-двух может привести к тому, что граждане попадут в долговую яму, если их доходы снизятся, отметил Надоршин.