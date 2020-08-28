Объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, на 1 августа 2020 года превысил 3 трлн рублей, или 8,2% корпоративного портфеля, пишет РБК , ссылаясь на статистику ЦБ. За июль в категорию проблемных перешли долги на 271,5 млрд рублей — это максимальный месячный прирост с января 2019 года. Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк, сообщил РБК аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости финучреждения на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд рублей. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на 1,96 млрд долларов (исторический максимум). Это составило 94% и 93% от прироста во всем секторе соответственно.

Валютная корпоративная просрочка за июль у Сбербанка увеличилась в 5,3 раза, тогда как в остальных банках в целом — всего на 3,9%, отмечает Осадчий. Рублевая корпоративная просрочка за июль у Сбербанка выросла на 35,4%, тогда как в остальных банках всего на 0,3%. На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число крупных заемщиков Сбербанка, заявил эксперт.

Объемы просроченной кредиторской задолженности возвращаются к докризисным показателям По данным ЦБ, августовские статпоказатели в экономике могут быть хуже июльских.

Как сообщил представитель Сбербанка, речь действительно идет об одном заемщике. За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдается, пояснил представитель кредитной организации. Ранее регулятор также сообщал об ухудшении качества корпоративного портфеля в июле, но не связывал это с пандемией или кризисом.

По словам аналитиков, в прошлом месяце российские банки активно занимались реструктуризацией корпоративных кредитов. Системно значимые игроки пересмотрели условия по ссудам более чем на 1 трлн рублей. Реструктуризации сглаживают ухудшение качества активов, так как часть из этих кредитов вышла бы на просрочку в противном случае, пояснили аналитики. По данным ЦБ, в период с 20 марта по 27 июля банки пересмотрели условия по ссудам юрлицам на 3,6 трлн рублей — 11,9% корпоративного портфеля крупнейших банков. Какая доля таких клиентов в итоге не сможет погасить обязательства, неясно: реальный уровень проблемной задолженности в корпоративном сегменте пока оценить нельзя, сообщил управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Дмитрий Орехов. По его словам, пока ситуация с просрочкой сдерживается за счет послаблений ЦБ до 1 апреля 2021 года.