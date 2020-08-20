Чистая прибыль банковского сектора РФ в июле составила 131 млрд рублей (доходность на капитал — около 15% в годовом выражении), что выше среднемесячной прибыли в прошлом году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2020 года».



«Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля, а также роста чистого процентного дохода и дохода по торговым операциям благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности. Накопленным итогом чистая прибыль за январь — июль 2020 года составила 761 млрд рублей», — отмечается в обзоре.



По данным ЦБ, выросли количество и доля прибыльных банков. Положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 банков (68% от общего количества финучреждений, действовавших на 1 августа 2020-го), тогда как в июне таких банков было 245 (63% от числа кредитных организаций), доля прибыльных банков составила 81% от активов сектора (67% в июне). Существенный рост доли произошел за счет перехода финансового результата нескольких крупных банков в положительную зону после незначительного убытка в июне.



Активы банковского сектора в июле выросли на 1,2 трлн рублей (плюс 1,2%), до 97,2 трлн рублей, в основном за счет значительного роста как корпоративных, так и розничных кредитов — суммарно на 1 трлн рублей (плюс 1,7%), а также увеличения справедливой стоимости производных финансовых инструментов на фоне снижения курса рубля на 4,7%.



Корпоративный кредитный портфель вырос на значительные 684 млрд рублей (плюс 1,6%), что существенно выше среднемесячного темпа 2019 года (плюс 0,5%), но ниже рекорда марта этого года (плюс 2,6%), когда компании остро нуждались в средствах на фоне ввода ограничительных мер, уточнили в Банке России.



«В июле выросла просроченная задолженность корпоративных заемщиков на 246 млрд рублей, или 8,6%, что гораздо выше среднемесячного уровня 2019 года (около 0,4%). На счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора. Розничная просроченная задолженность тоже заметно увеличилась — на 21 млрд рублей (плюс 2,5%), а ее доля выросла до 4,8% с 4,7%», — заключили в ЦБ.

