Средний размер выданных ипотечных кредитов составил в июле 2020 года 2,61 млн рублей, вернувшись на уровень марта текущего года (2,61 млн рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2020-го данный показатель вырос на 6,9% (в июле 2019 года — 2,44 млн рублей).

Средний чек ипотечного кредита в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем сократился сразу на 9%, до 2,39 млн рублей. Таким образом, за май — июль данный показатель полностью отыграл падение и вернулся на уровень марта 2020 года.

Максимальный средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,71 млн рублей), Московской области (4,15 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,48 млн рублей), а также в Приморском (3,05 млн рублей) и Хабаровском (2,77 млн рублей) краях.

Наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировала Вологодская область (плюс 14%), также были отмечены Саратовская (плюс 17,4%) и Нижегородская (плюс 13,7%) области, Москва (плюс 11,8%), Красноярский край (плюс 11%) и Челябинская область (плюс 11%). Средний чек по ипотеке сократился в Хабаровском крае (минус 4,6%), Ханты-Мансийском АО (минус 3,8%), Ставропольском крае (минус 3,5%).