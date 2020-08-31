РГС Банк и международная платежная система Mastercard расширили действие совместной акции для автомобилистов «100% кешбэк за полный бак», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь условия акции, которая продлится до 31 октября, действуют не только для кредитной, но и для дебетовой «Дорожной карты».



«Для участия необходимо просто оформить дебетовую или кредитную «Дорожную карту» РГС Банка и оплачивать ею свои покупки, в том числе заправки машины на АЗС. Не нужно сохранять чеки, отправлять коды или регистрироваться на сайте. Достаточно совершать по карте покупки любых товаров и услуг на сумму не менее 5 тыс. рублей за календарный месяц», — говорится в релизе.

Выбор победителей для возмещения трат за топливо будет происходить ежемесячно. Максимальный размер возврата за топливо для одного участника — не более 4 тыс. рублей за весь период акции.

Помимо возможности получить 100-процентный кешбэк за бак топлива в период акции держателям «Дорожной карты» доступен повышенный кешбэк 7% при оплате товаров и услуг в категориях «Авто», «Рестораны», «Развлечения» и кешбэк 0,5% — на любые другие покупки, а также скидки и специальные предложения от платежной системы Mastercard.

Пользование как дебетовой, так и кредитной картой является бесплатным при сумме безналичного ежемесячного оборота от 30 тыс. рублей. По дебетовой карте также предусмотрена опция бесплатного обслуживания при поддержании ежемесячного остатка на счете от 50 тыс. рублей.