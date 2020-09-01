Держателям банковских карт Московского Индустриального Банка (МИнБанк) национальной платежной системы «Мир» стали доступны трансграничные переводы денежных средств в Киргизию по национальной платежной системе «Элкарт», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Перевод возможен только в адрес держателя карты национальной платежной системы «Элкарт». Отправителю средств нужно будет ввести номер карты получателя, дополнительные реквизиты указывать не требуется. Деньги зачисляются на счет банковской карты «Элкарт» мгновенно в любое время суток и день недели, в том числе в выходные и праздничные дни», — говорится в релизе.

Отмечается, что платежная система «Элкарт» проводит конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к курсу Банка России. Моментальный денежный перевод на карты «Элкарт» в рамках установленных лимитов осуществляется посредством интернет-сервисов МИнБанка, банкоматов и платежных терминалов.

Комиссия за операцию составляет от 1% от суммы, но не менее 75 рублей.

Кроме того, денежные переводы смогут проводить партнеры банка в сфере электронной коммерции, которые уже предоставляют розничным и корпоративным клиентам услуги по приему платежей и переводу денег.