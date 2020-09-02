Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,62% и составил 2 956,5 пункта. Индекс РТС уменьшился на 3,11% до отметки 1 234,82 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 2,48%, «Газпрома» — на 1,2%, Мосбиржи — на 0,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,29%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,26%.

Российский рынок сегодня под давлением, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Индекс РТС провалился до минимальных отметок с начала августа. Это происходит вопреки поддержке внешних площадок, добавил он.

«РТС упал ниже 1 240 пунктов впервые с 3 августа. В моменте падение превышало 2,5%. При этом объем сделок в индексе далек от экстремальных значений и под вечер не доходит даже до средних по августу. Это может говорить о том, что падение связано с действиями небольшого числа игроков, и уже в четверг мы увидим отскок. Пока влияние «медведей» на динамику рынка выглядит довольно ограниченным. Мы ожидаем, что на ближайшей сессии РТС поднимется выше 1 260 пунктов. В случае усиления внешнего негатива снижение доведет рынок не ниже планки 1 230 пунктов», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи также снижается, но существенно слабее, чем долларовый РТС, не более 0,5% вниз. «Рублевую стоимость российских акций поддерживает на плаву ослабевший рубль, который теряет около 2% к ключевым валютам. Поддержкой для рынка может стать отметка 2 950 пунктов. На ближайшей сессии ожидаем отскок вверх не выше 2 970 пунктов. Если возобладают негативные сценарии, то рынок может пойти на 2 920 пунктов впервые с конца июля», — говорит аналитик.