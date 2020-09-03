За год работы механизма оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) россияне провели более 110 тыс. операций на общую сумму свыше 500 млн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Банка России. Функционал оплаты по QR-коду появился в СБП 1 сентября 2019 года — с этого момента в системе зарегистрировалось более 25 тыс. компаний и ИП. Также россияне уже совершили 110 тыс. переводов в пользу юрлиц (C2B-платежи), оплачивая товары и услуги. Этому способствуют популяризация и удобство этого вида платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на комиссиях за прием платежей, подчеркнули в ЦБ.

В крупнейших банках подтвердили, что оплата товаров и услуг через СБП набирает обороты. Количество ежемесячных платежей по QR-кодам увеличивается, также растет сумма среднего чека, что говорит о появляющемся доверии со стороны покупателей даже при совершении дорогостоящих покупок. Сильным стимулом для развития этого сервиса стал период самоизоляции, отметили в банках. Ретейлеры начали массово интересоваться приемом платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис, что дало результат летом, когда объемы платежей в пользу юрлиц через СБП увеличились двукратно. Вместе с тем пандемия замедлила подключение к оплате по QR-коду новых банков. По словам банкиров, популяризировать этот способ платежа могла бы рекламная и просветительская кампания на федеральном уровне среди держателей карт и предприятий из сегмента МСП.

В первой половине августа объем платежей через СБП в Wildberries увеличился на 73% по сравнению с июлем, сообщил представитель компании. До этого всплеск операций через сервис ЦБ был в апреле, когда сумма платежей выросла в 4,5 раза — это было связано с возросшей популярностью безналичных расчетов из-за режима самоизоляции, напомнили в Wildberries. Оплата по СБП уже тестируется в X5 Retail Group и в Ozon. Планируют реализовать технологию и в сети магазинов «Лента», сообщили их представители.

По мнению экспертов, СБП особенно выгодна небольшим торговым точкам, поскольку комиссия за прием безналичных платежей в системе в разы ниже, чем эквайринг при оплате картой (0,4—0,7% против 1,2—3%). Тем не менее по сравнению с 6 млн МСП, которые действуют в России, 25 тыс. компаний, подключивших оплату по QR-коду, — это немного, считают эксперты. Кредитные организации заинтересованы в любом новом сервисе, который может принести доход. Они не будут сопротивляться сторонним технологиям, только если в то же время не внедряют аналогичные собственные продукты, отметили эксперты.