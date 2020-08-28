Кредитные организации обучают своих клиентов пользоваться приложением Сбербанка, пишут «Известия», ссылаясь на их представителей. Так, в ВТБ, Промсвязьбанке, «Зените» и Банке ДОМ.РФ запустили просветительскую кампанию по подключению переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в «Сбербанке Онлайн». Инструкция предоставляется, например, когда клиент выбирает в приложении банка перевод по номеру телефона в Сбербанк, но у получателя средств не включена возможность принимать деньги через СБП. Благодаря разъяснительной работе количество успешных переводов через СБП между ВТБ и Сбербанком увеличилось с 8% в начале июня до 61% в августе, оценили в кредитной организации.
В Сбербанке не ответили на запрос издания об информировании клиентов насчет подключения СБП. В Национальной системе платежных карт сообщили, что доступ к сервисам предоставляется клиентам через привычные каналы дистанционного банковского обслуживания: мобильное приложение и интернет-банк. При этом их расположение в конкретной кредитной организации зависит от настроек приложения.
За весь май 2020-го россияне провели в СБП 2,2 млн операций на 20,2 млрд рублей. За неполный август (с 1-го по 26-е число) через систему прошло 8,2 млн операций на сумму 62,2 млрд, отметили в ЦБ. В июне и июле в СБП обработано 4,3 млн и 7,4 млн операций соответственно. В банках отметили стремительный рост перечислений через СБП в последние месяцы. Ускорение прироста связывают в кредитных организациях с подключением Сбербанка к системе. Также среди причин отметили снятие ограничений из-за пандемии и повышение узнаваемости СБП среди клиентов.
Для приема денег не нужен модуль NFC, а значит, платежным терминалом может стать любой смартфон.
По словам экспертов, требуя дополнительного согласия на входящие переводы через СБП, Сбербанк лишает себя перечисляемых из других банков денег. Но таким образом он оставляет клиентов в парадигме собственной системы денежных операций. Остальные игроки с помощью обучения клиентов Сбербанка повышают конкуренцию на рынке. Также разобраться с СБП в Сбербанке — в интересах небольших торговых точек и ИП, которые зачастую принимают оплату через «Сбербанк Онлайн». Так они получат новых клиентов из других кредитных организаций, считают эксперты.