Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы «Дальневосточная ипотека»: теперь льготная ипотека на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе доступна под 1,2%. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

«Мы снизили ставку по «Дальневосточной ипотеке» до 1,2% — это беспрецедентно низкая ставка», — подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Оформить кредит по ставке 1,2% могут молодые семьи не старше 35 лет и участники программы «Дальневосточный гектар» при дистанционной подаче заявки на сайте банка и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. Такую выписку можно заказать у менеджера банка.

Для заемщиков, не подтверждающих доход справкой из ПФР, при дистанционной подаче заявки на сайте банка ипотека доступна под 1,6%.

«Банк ДОМ.РФ первым среди российских банков начал выдавать «Дальневосточную ипотеку» в декабре прошлого года. По состоянию на начало сентября в банк поступило более 4 тыс. заявок на сумму, превышающую 15 млрд рублей. Банк входит в тройку лидеров по объему привлеченных и одобренных заявок, а также по количеству выданных в рамках программы кредитов», — отмечают в финучреждении.



Платежи по кредиту можно вносить без посещения офиса банка и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

