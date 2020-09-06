✅ Розничное кредитование, показавшее агрессивные темпы роста в 2018—2019 годах, могло стать зоной особого риска в период кризиса 2020-го ввиду особенностей мер, принятых для борьбы с COVID-19. Ограничительные меры привели к росту безработицы и снижению доходов населения. Однако своевременная поддержка со стороны правительства и Банка России позволила сгладить неблагоприятное влияние последствий пандемии на розничный банковский сектор, говорится в исследовании АКРА.

✅ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. По ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами. Структурные сдвиги в экономике России из-за пандемии, скорее всего, повлияли и на ее потенциал роста, считает Набиуллина. ЦБ при этом ожидает прибыли банков в 2020 году на уровне около 1 трлн рублей.

✅ Россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей за первое полугодие 2020 года, подсчитали аналитики FinExpertiza. Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1 930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019 года до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020-го. А покупательная способность доходов упала по половине основных продуктов до минимума за десять лет, подсчитали во ВШЭ.



✅ Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — максимум за 14 лет. Это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

✅ Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование. Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В частности, экзамен распространится на программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета и «гибридные депозиты».

✅ Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям могут запретить совершать любые операции с виртуальными деньгами за исключением трех ситуаций: наследования, получения активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. За незаконный оборот цифровых денег, а также сделки с ними и использование в качестве оплаты товаров и услуг в России предлагается ввести административную и уголовную ответственность.

