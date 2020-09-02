Россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей за первое полугодие 2020 года, пишут «Известия» , ссылаясь на подсчеты аналитиков FinExpertiza. Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1 930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019 года до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020-го. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%.

Наиболее существенное сокращение потребительских расходов в абсолютных значениях произошло в Москве — за полгода траты проживающих в столице снизились на 41 тыс. рублей, на втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Далее в рейтинге бережливых россиян расположились жители Севастополя (минус 26 тыс. рублей расходов), Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 19,1 тыс. рублей) и Краснодарского края (минус 18,9 тыс. рублей). Траты калининградцев сократились на 18,1 тыс. рублей, на 17 тыс. рублей меньше израсходовали жители Ханты-Мансийского автономного округа, на 16,6 тыс. рублей упали траты населения Дагестана и на 16,2 тыс. — Ставропольского края. Петербуржцы сократили потребление на 15,9 тыс. рублей, поставив Северную столицу на последнее место в топ-10 наиболее экономных регионов. В процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

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В некоторых регионах средние затраты, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом. Так, на 8,5 тыс. рублей расточительнее стали жители Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей увеличили расходы в Алтайском крае, и на 1,2 тыс. выросли средние затраты в Амурской области. Больше потратило также население Рязанской и Тверской областей (на 1,1 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно) и Ненецкого автономного округа (на 900 рублей). Расходы россиян на товары сократились на 4,2% год к году, а на услуги — на 14,5%, сообщили в FinExpertiza.

Потребительские расходы ожидаемо уменьшились из-за падения доходов населения, пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Также на динамику расходов повлияло объективное сокращение повседневных трат, заявила эксперт. Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах, пояснила Трубникова.

Сильнее всего население сократило траты в регионах, в которых в докризисное время наблюдались большие расходы. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, ЯНАО, обратил внимание старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Это объясняется общей дороговизной жизни в указанных регионах и наличием в потребительской корзине необязательных расходов, от которых жители смогли отказаться, пояснил аналитик.