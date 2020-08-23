Большинство клиентов банков (79%) формируют личные сбережения, откладывая деньги с зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сберегательного поведения россиян, проведенного РГС Банком и НАФИ.

Часть вкладчиков банков (29%) откладывают деньги с премий и бонусов. Среди прочих источников формирования сбережений респонденты также называли социальное пособие (23%), помощь родственников (15%), доход от сдачи собственности в аренду или продажи имущества (по 9%), наследство (8%).



Главными мотивами, побуждающими хранить средства в банке, россияне назвали прибыльность и безопасность: ими руководствовалась половина опрошенных (51—52%). Также накопительные счета, вклады и сберегательные карты участники опроса используют для формирования капитала на случай непредвиденных обстоятельств (41%) и на конкретные цели (37%). 36% респондентов хотят разумно распоряжаться деньгами, а 16% беспокоятся о финансовой поддержке на пенсии.



Чем старше респондент, тем чаще причиной обращения в банк является гарантированная безопасность хранения средств. По этой причине доверяют свои сбережения кредитным организациям 64% опрошенных старше 55 лет, а меньше всего о безопасности задумывается молодежь в возрасте от 21 до 35 лет (43%).