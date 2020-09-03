Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. По ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.

«Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан — все это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес», — сказала Набиуллина в ходе II съезда Ассоциации банков России.

ЦБ считает кредитные каникулы самой востребованной мерой помощи бизнесу в пандемию Регулятор рассчитывает на интерес банков к инициативе по онлайн-факторингу.

При этом она отметила, что в целом российская банковская система справляется со всеми вызовами. Структурные сдвиги в экономике России из-за пандемии, скорее всего, повлияли и на ее потенциал роста, считает Набиуллина.

«Структурные сдвиги в российской и мировой экономике, которые возникли в результате пандемии, скорее всего, повлияли и на потенциал экономики. На сколько сильно — это еще только предстоит увидеть и оценить», — подчеркнула она.