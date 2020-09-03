Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,1% и составил 2 923,99 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,14% до отметки 1 220,73 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 1,88%, «Газпрома» — на 1,41%, Мосбиржи — на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,33%.

В четверг российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним. «С технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2 850 пунктов, от которой «быки» могут попробовать развернуть рынок», — заключает Зварич.