Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,35% и составил 2 921,55 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,26% до отметки 1 220,01 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,77%, «Норильского никеля» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,73%, «Газпрома» — на 0,43%.

К вечеру пятницы российский фондовый рынок слегка продает, но по-прежнему очень внимательно следит за конъюнктурой и внешними новостями, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Уже поступила американская статистика по рынку труда в августе, и она весьма неплоха, это вытягивает заокеанские индексы в слабый плюс после распродаж накануне и позволяет нашим рынкам закрыться без резких потерь», — поясняет эксперт.