Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи понизился на 0,35% и составил 2 921,55 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,26% до отметки 1 220,01 пункта.
Акции Сбербанка подорожали на 0,77%, «Норильского никеля» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,73%, «Газпрома» — на 0,43%.
К вечеру пятницы российский фондовый рынок слегка продает, но по-прежнему очень внимательно следит за конъюнктурой и внешними новостями, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Уже поступила американская статистика по рынку труда в августе, и она весьма неплоха, это вытягивает заокеанские индексы в слабый плюс после распродаж накануне и позволяет нашим рынкам закрыться без резких потерь», — поясняет эксперт.Индекс Мосбиржи завершает неделю около 2 927 пунктов и, полагает аналитик, может далее стабилизироваться в широком коридоре 2 900—2 975 пунктов. За первую неделю сентября рублевый индикатор упал на 2,2%. Индекс РТС зацепился за уровень 1 222, за прошедшую торговую неделю валютный бенчмарк просел на 4,25%.