Держатели карт «Мир», Visa и Mastercard РГС Банка могут внести наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, имеющих функцию приема наличных денежных средств (cash-in), следует из релиза финучреждения.

После пополнения деньги поступят на карту в течение нескольких минут, сумма пополнения отразится на счете в течение пяти рабочих дней. Максимальная сумма операции внесения наличных через банкомат составляет 100 тыс. рублей в день и 300 тыс. рублей в месяц.



Ранее держатели карт «Мир» и Mastercard РГС Банка уже получили возможность снимать наличные без комиссии в сети банкоматов банка ВТБ.