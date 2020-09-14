Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе, вопреки ожиданиям, было больше похоже на перегрев, чем на обвал. Такую оценку своего аналитического портала SberIndex.ru и сервиса для поиска жилья и сделок с ним «ДомКлик» приводит Сбербанк.

Согласно данным сервиса «ДомКлик», цены предложения недвижимости в среднем по стране в последние два месяца выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на первичном рынке рост достигает 6,2% в годовом выражении.

Среди лидеров по приросту цен предложения — туристические регионы: Хабаровский край (18,9% год к году), Калининградская область (18%), Республика Алтай (17,6%).

Динамика выдачи ипотеки в июле — августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого падения ипотечных ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков «СберИндекса» , растет на 44% в годовом выражении. Локомотив — первичный рынок, который стал основным бенефициаром мер поддержки.

Доля новых объектов в ипотечных сделках после пандемии выросла до 31%. В 2019 году лишь пятая часть сделок приходилась на «первичку».

После пандемии почти половина одобренных заявок на ипотеку в «ДомКлике» была подана онлайн, свидетельствуют «Открытые данные» (аналитический проект компании).

Динамика входящих платежей на счета компаний строительного сектора в августе вошла в «зеленую зону» относительно 2019 года, объемы растут на 6% год к году.



Пропорционально возрос спрос на товары для ремонта (плюс 2% в годовом выражении), мебель и предметы интерьера (плюс 8,5%), а также услуги по ремонту (плюс 8,6%).