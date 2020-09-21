Masterсard собирается расширить возможности российских банков при проведении переводов между юрлицами (B2B-переводы) с использованием бизнес-карт, пишет «Коммерсант» . Специально для России в сервисе было введено дополнительное поле, в котором будет указываться требуемая ЦБ информация: назначение платежа, номер договора, наличие или отсутствие НДС и т. п. В Masterсard отметили, что ряд банков уже добавили в сервис В2В-переводов такую возможность, а с 1 января 2021 года все российские банки, поддерживающие B2B-переводы, будут передавать в трансакции необходимую информацию.

Согласно правилам платежной системы, в месяц можно переводить сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов (около 7,5 млн рублей). Перевод средств между корпоративными картами без указания назначения платежа рискует быть не пропущен комплаенс-контролем как банка отправителя, так и банка получателя. Сейчас переводы с карты на карту стоят 1–1,5% от суммы перевода, перевод через платежную систему ЦБ обходится примерно в 30 рублей. У сервиса переводов между бизнес-картами есть преимущество — они работают круглосуточно. Обычные переводы между банками через систему ЦБ осуществляются только по будням в рабочее время.

По мнению экспертов, под вопросом остается преимущество таких переводов перед более привычными банковскими операциями. Сервис B2B-переводов между бизнес-картами юридических лиц будет наиболее востребован среди компаний среднего, малого и микробизнеса, поскольку позволяет решить вопрос с небольшими платежами в любой момент, включая праздничные дни, считают эксперты. Конкуренцию новой услуге платежной системы может составить запуск сервиса В2В-переводов в Системе быстрых платежей — они будут и быстрее, и дешевле, отметили эксперты.