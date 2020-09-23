Цена расписок TCS Group Holding, материнской структуры Тинькофф Банка, на Лондонской фондовой бирже (LSE) растет в среду на 6%, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:35 мск стоимость расписок TCS Group Holding росла на 6,06%, до 27,57 доллара.

Во вторник TCS Group Олега Тинькова объявила, что ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября. Основатель TCS Group Олег Тиньков сказал агентству Reuters, что не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу».