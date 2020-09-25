СберБанк с 25 сентября снова отправляет на удаленную работу 50% своих сотрудников в Москве. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.



«Я получил письмо от мэра (Москвы Сергея Собянина. — Прим. ред.). И мы приняли решение: с сегодняшнего дня уже отправим на «удаленку» 50% своего персонала в Москве», — сказал Греф. По его словам, при ухудшении ситуации с распространением коронавируса банк может увеличить число сотрудников на «удаленке».

Согласно прогнозам «Сбера», новый пик коронавирусной инфекции будет в ноябре. «Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости, пик, скорее всего, будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Сколько он продлится — сегодня прогнозировать, наверное, сложно. Будет зависеть в том числе [от того], насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты», — сказал Греф.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также правительство столицы рекомендовало работодателям перевести как можно большее число сотрудников на «удаленку».