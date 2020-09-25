СберБанк с 25 сентября снова отправляет на удаленную работу 50% своих сотрудников в Москве. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.
«Я получил письмо от мэра (Москвы Сергея Собянина. — Прим. ред.). И мы приняли решение: с сегодняшнего дня уже отправим на «удаленку» 50% своего персонала в Москве», — сказал Греф. По его словам, при ухудшении ситуации с распространением коронавируса банк может увеличить число сотрудников на «удаленке».
Согласно прогнозам «Сбера», новый пик коронавирусной инфекции будет в ноябре. «Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости, пик, скорее всего, будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Сколько он продлится — сегодня прогнозировать, наверное, сложно. Будет зависеть в том числе [от того], насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты», — сказал Греф.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также правительство столицы рекомендовало работодателям перевести как можно большее число сотрудников на «удаленку».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал работодателям перевести сотрудников на «удаленку».