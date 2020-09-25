В настоящий момент речи о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на «удаленку».

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, потребуются ли более серьезные запреты для экономики.

«Безусловно, рост этих цифр, конечно, он поводом, наверное, должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких», — добавил он.



Принятые в РФ меры по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии являются своевременными, эффективными и хорошо продуманными, в том числе по сравнению с Европой и США, заявил Песков.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле оказанные россиянам меры поддержки в период пандемии недостаточными.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что если взять показатели, в том числе роста безработицы по Америке и странам Европы, и сравнить их с российскими, то станет «видно, что меры наши действительно сработали».

«Второе. Существует огромное количество стран, которые потратили — естественно в пропорциях к объему экономики, населения и так далее — большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые вертолетные деньги. Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики. Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные», — отметил Песков.