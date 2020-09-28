Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в августе 2020 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67,3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом показатель вырос на 6,1%.

Самый существенный рост среднего размера лимита по кредитным картам был отмечен в сегментах заемщиков старше 65 лет — на 25,3% и от 60 до 65 лет — на 16,9%. Снизился средний размер лимитов за прошедший год в возрастных группах заемщиков моложе 25 лет — на 3,8% и от 30 до 39 лет — на 0,1%. Самые большие суммы лимитов по кредитным картам в августе 2020 года зафиксированы у граждан в возрасте от 40 до 49 лет — 75,4 тыс. рублей, а самые «скромные» — у заемщиков моложе 25 лет — 42,3 тыс. рублей.

Самый большой размер среднего лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (95,9 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (85,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (85,2 тыс. рублей), Московской области (81,4 тыс. рублей) и Приморском крае (77,7 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам продемонстрировали Оренбургская (плюс 19,1%), Омская (плюс 14,8%), Саратовская (плюс 14,0%) и Волгоградская (плюс 11,4%) области, а также Ставропольский край (плюс 9,5%). Средние лимиты по выданным кредитным картам за прошедший год снизились в Москве (минус 13,1%), Санкт-Петербурге (минус 9,7%), а также в Московской (минус 6,7%) и Новосибирской (минус 4,7%) областях.