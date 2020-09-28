Клиенты Банка ДОМ.РФ получили возможность оплачивать услуги через платежный сервис Rapida, который принадлежит группе QIWI, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Возможность оплаты различных услуг на базе платежного сервиса Rapida появилась в интернет-банке и мобильном приложении Банка ДОМ.РФ. Для проведения операции необходимо в поисковой строке раздела «Платежи» ввести название компании, в пользу которой совершается платеж, затем сумму оплаты и подтвердить платеж», — говорится в релизе.



С помощью сервиса Rapida можно перевести деньги по следующим категориям: сотовая связь, ЖКУ, электронные деньги, страхование, Интернет и ТВ, займы, денежные переводы, образовательные услуги, такси, благотворительность, онлайн-общение, интернет-знакомства и др.