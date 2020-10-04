Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» предлагает зарплатным клиентам бесплатные виртуальные карты «Мир» для получения социальных выплат. Новые карты выпускаются автоматически в дополнение к основной зарплатной. Для того чтобы начать их использовать, достаточно просто активировать свою карту в мобильном приложении «Открытия» (доступно на iOS и Android).

Росгосстрах Банк предлагает клиентам оформить новую дебетовую карту «Мир автомобилиста». Пользование картой будет бесплатным при среднемесячном остатке от 30 тыс. рублей или при ежемесячном обороте от 15 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц.

Банк «Санкт-Петербург» ввел новую кредитную карту «100 дней». Стоимость обслуживания составляет 99 рублей в месяц. Плата не взимается в первый год обслуживания и при покупках на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах любых банков взимается в размере 3,9% годовых, минимум 390 рублей. СМС-информирование стоит 69 рублей в месяц.

Банк «Восточный» повысил максимальную ставку процента на остаток по дебетовой «Карте № 1 Ultra» на 0,3 процентного пункта до 5,3% годовых. Также в бонусную программу по «Карте № 1 Ultra» включены дополнительные категории для начисления повышенного кешбэка в размере 15%, а именно: на мобильную связь и общественный транспорт. При этом все другие преимущества карты сохранились.

Банк «Открытие» и Mastercard запустили Travel Opencard — новый премиальный продукт для любителей путешествий. Среди ключевых преимуществ карты — кешбэк до 11% в любимых категориях и 3% за все покупки, скидка 20% на бронирование билетов и отелей на сайте travel.open.ru, скидка 10% в магазинах Duty Free, а также бесплатная парковка в аэропорту «Шереметьево».

Об изменениях по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента на остаток, процента за кредит и стоимости обслуживания с 1 октября читайте здесь.