Банк «Открытие» предлагает зарплатным клиентам бесплатные виртуальные карты «Мир» для получения социальных выплат.

«Новые карты выпускаются автоматически в дополнение к основной зарплатной. Для того, чтобы начать их использовать, достаточно просто активировать свою карту в мобильном приложении «Открытия» (доступно на iOS и Android)», — говорится в релизе.

Согласно ФЗ № 161 «О национальной платежной системе», с 1 октября 2020 года социальные выплаты (пенсии, детские пособия, государственные стипендии, пособия и единовременные выплаты по беременности и родам, пособия по безработице и единовременные выплаты при рождении ребенка) должны перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир». Для своих клиентов банк «Открытие» бесплатно выпускает такие карты на базе своего флагманского продукта Opencard.

Виртуальная карта обеспечивает такие же возможности, как и обычная Opencard: с ее помощью можно оплачивать покупки, переводить деньги между счетами и другим людям, а также пользоваться всеми привилегиями программы лояльности «Макс».