Определение телефонного спама, которое используется в разрабатываемом несколькими ведомствами законопроекте, может нарушать тайну связи, пишет РБК . Такое мнение от представителя компании «МТС» зафиксировано в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров. В одном из разрабатываемых документов предлагается понимать под спамом «телефонное соединение массового характера, имеющее своей целью распространение рекламы при отсутствии согласия абонента на ее получение, а также осуществляемое в целях совершения мошеннических действий или ложных террористических угроз».

Как отмечают МТС в своем отзыве, недостаток такого определения — необходимость анализа содержания голосового сообщения абонента, а это прямое нарушение тайны связи. Без такого анализа понять, относится оно к спаму или нет, будет невозможно. Проводить оценку, относится ли сообщение к мошенническим действиям или ложным террористическим угрозам, имеют право только представители правоохранительных органов, указала компания. По словам представителя МТС, предлагается отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама и от мошенников, а также провести эксперимент по применению технических решений для блокировки звонков до принятия законопроекта.

Доля мошеннических звонков в России возросла на треть Главная задача мошенников остается прежней: выманить деньги или персональные данные граждан, а порой и то и другое.

Согласно законопроекту, предлагается создать систему проверки сведений о телефонном спаме и дать абонентам право обращаться к операторам с заявлением о подобных случаях. Оператор должен будет передать обращение в систему, где оно будет проанализировано. Если факт спама подтвердится, в течение суток система внесет номер телефона, с которого был совершен звонок, в специальный перечень. Операторы должны будут блокировать любые звонки с или на номера из этого перечня.

Представитель ФСБ считает необходимым исключить из определения спама телефонное мошенничество и терроризм, поскольку их правильнее отнести к понятию «фрод в телекоммуникационных сетях». По мнению СберБанка, в текущем виде законопроект несет «риск «очернения» любого абонентского номера, что может привести к финансовым потерям коммерческих организаций и граждан. Сутки, которые в проекте даются на то, чтобы номер мошенников попал в базу, — слишком длинный срок: злоумышленники будут более активно менять абонентские номера, говорится в отзыве банка. Тинькофф Банк предложил выделить VoIP-провайдерам пул номеров для использования при пропуске трафика из Интернета в телефонную сеть общего пользования.