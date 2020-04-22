Доля звонков от организаций на частные телефонные номера с подозрением на мошенничество возросла на треть за время режима самоизоляции, пишут «Известия» .

Так, за первую неделю каникул (30 марта — 5 апреля), объявленных в России в связи с пандемией, доля таких звонков возросла c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров, отметили эксперты «Лаборатории Касперского». Общее количество входящих звонков от компаний с началом самоизоляции снизилось примерно на 15%, а разница между числом таких звонков в будни и выходные значительно сократилась. Объем телефонного спама, связанного с рекламой медицинских и юридических услуг, уменьшился на 90%. Снизилось количество входящих с навязчивой рекламой. Отмечен небольшой рост числа звонков от коллекторов.

В компании Group-IB подтвердили наличие такой тенденции. Там уверены, что количество различных схем, паразитирующих на теме COVID-19 и человеческих страхах, продолжит расти. В компании предупреждают, что информационные поводы, которыми пользуются мошенники, чуть ли не опережают повестку СМИ. И страх граждан перед коронавирусом помогает злоумышленникам.

Это подтверждают и специалисты по кибербезопасности группы компаний InfoWatch. По их словам, звоня по телефону, мошенники могут представляться сотрудниками различных социальных служб и государственных ведомств, предлагать компенсации, выплаты или препараты для лечения и профилактики COVID-19. Также они могут призывать пройти тестирование, используя разные уловки, в том числе сообщая, что заболел человек, с которым якобы контактировал объект мошенничества. Главная задача при этом остается прежней: выманить деньги или персональные данные граждан, а порой и то и другое.