ВТБ упростил оформление ипотеки для заемщиков с материнским капиталом, отменив для них обязательное требование к размеру первоначального взноса, следует из релиза финучреждения.

«Обычно при использовании материнского (семейного) капитала для первоначального взноса клиенту необходимо дождаться перечисления средств из Пенсионного фонда России, чтобы приобрести жилье. ВТБ готов сразу до 100% осуществить расчет с продавцом или застройщиком из кредитных средств, а сумма материнского (семейного) капитала после его получения будет направлена в счет погашения кредита», — сообщили в банке.

Предложение доступно для покупки жилья на первичном или вторичном рынке при условии, что клиент имеет право на получение материнского капитала в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта. Если сумма капитала ниже, разницу необходимо внести за счет собственных средств.