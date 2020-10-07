Банк России приказом от 6 октября 2020 года отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Мегарусс-Д» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2877). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, регулятор отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО «ОН-ЛАЙН страховой брокер» (регистрационный номер 4035). Данное решение также принято в связи с добровольным отказом брокера от лицензии.

