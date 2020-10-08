Компания «СберМаркетинг» из экосистемы «Сбера» запустила продажи цифровой рекламы на жидкокристаллических панелях внутри отделений СберБанка. Об этом сообщили в «СберМаркетинге», уточнив, что для размещения такой рекламы доступны более 5,7 тыс. отделений банка по всей стране.

Для размещения рекламы может быть задействовано свыше 7,2 тыс. ЖК-панелей, которые расположены в зонах ожидания отделений и раньше использовались только для показа информации о собственных продуктах банка и курсах валют. Теперь разместить рекламу на них могут предприятия различных сфер бизнеса.

«Показы рекламных сообщений в отделениях банка могут обеспечить контакт с экономически активной аудиторией, — подчеркивают в компании. — ЖК-панели подходят как для охватных рекламных кампаний по всей стране, так и для таргетированных коммуникаций. Например, рекламодатель может выбрать для показа только ипотечные центры, офисы для премиальных клиентов или юридических лиц. Геотаргетинг позволяет запустить кампанию в выбранном регионе или городе России с точностью до микрорайона и улицы, а временной таргетинг — выбрать оптимальные дни недели для показа сообщения целевой аудитории».



На ЖК-экранах могут транслироваться видеоролики, динамические и статичные баннеры. Рекламодателям доступны полноэкранный формат и размещение на трети площади экрана.

«СберМаркетинг» обещает гибкие условия закупки и доступ к рекламным возможностям и аудитории «Сбера» как крупным компаниям, так и малому и среднему бизнесу.

