Держатели карт «Мир» Россельхозбанка смогут вернуть 500 рублей с покупок в сумме от 5 тыс. рублей при оплате товаров и услуг смартфоном. Новая акция стартовала 1 ноября, сообщили в РСХБ.

Чтобы воспользоваться предложением платежной системы «Мир» и Россельхозбанка, клиентам необходимо скачать приложение Mir Pay для смартфонов Android и привязать к нему карту «Мир» этого банка. Также для участия в акции потребуется регистрация на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, «Мир»!» в разделе «Мой кешбэк». При оплате покупок на сумму от 5 тыс. рублей 500 из них вернутся на карту в следующем месяце.



Специальное предложение банка действует до 31 декабря 2020 года включительно.

