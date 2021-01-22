Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Здоровый стандарт онлайн». Он оформляется на 370 дней под 5,1% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

Автоградбанк ввел вклад «Хит сезона — 2021». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Доходность составляет 5% годовых. Пополнение счета и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полные 30 дней сохраняются.

Банк «Зенит» ввел новый вклад «Доход в ЗЕНИТе». Депозит открывается от 30 тыс. рублей на 700 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Досрочное расторжение при фактическом сроке до 350 дней — по ставке до востребования, от 351 до 699 дней — по ставке 3,65% годовых.

Заубер Банк повысил на 0,5 процентного пункта ставки по вкладу «Уверенный». Депозит привлекается в сумме от 100 тыс. рублей на 181 день. Процентные ставки теперь составляют 5—5,2% годовых (ранее — 4,5—4,7%).

Банк «Вологжанин» ввел новый вклад «Социальный». Он оформляется клиентам, получающим пенсионные выплаты на дебетовую карту банка «Мир Пенсионная». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на 370 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Ставка может быть увеличена на 0,2 п. п. при выполнении ряда условий.

МТС Банк улучшил условия сезонного вклада «Бери выше». Теперь вклад сроком на 181 день можно пополнять неограниченное количество раз в первые 30 календарных дней, сроком на 367 дней — в первые 60 дней. Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Ставка по вкладу на 367 дней равна 5%, на 181 день — 4,75% годовых. Доходность при ежемесячной капитализации процентов составит 5,1% и 4,8% годовых соответственно. Частичное снятие средств не предусмотрено. Оформить вклад можно до 31 марта 2021 года включительно.

