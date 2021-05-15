Банк «Зенит» расширил условия «Семейной ипотеки» по ставке от 4,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь кредит по программе господдержки семей с детьми можно получить не только на приобретение квартиры, но и на покупку таунхауса. Приобретение жилья стало возможно по договору уступки права требования от юридического или физического лица. Дополнительно доступно рефинансирование ипотечного кредита стороннего банка.

Оформить «Семейную ипотеку» может гражданин РФ при рождении у него начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го второго ребенка и/или последующих детей, которые являются гражданами РФ. Минимальный первоначальный взнос составляет не менее 15 % от общей стоимости недвижимости и может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала. Максимальный срок кредитования — 25 лет.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, если объект недвижимости находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, или 6 млн рублей, если объект расположен в другом регионе. Для военнослужащих — участников накопительной системы размер кредита не превышает 9,2 млн рублей.